Delitto di Garlasco la difesa di Andrea Sempio | Lo scontrino del parcheggio ha pochissimo valore

La notizia che un supertestimone avrebbe smontato l’alibi di Andrea Sempio, ovvero lo scontrino del parcheggio che dimostrava la presenza di Sempio a Vigevano nella mattinata in cui si è consumato il delitto di Garlasco, non ha sconvolto la difesa del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Sempio, il ticket del parcheggio “quandanche fosse un alibi, è un mero indizio e non una prova. Quindi che valore probatorio vogliamo dare a tutto questo bailame? Nella migliore delle ipotesi, dal punto di vista dell’accusa, pochissimo”. Secondo l’avvocato, che ha sostituito il collega Massimo Lovati, lo scontrino era stato consegnato da Sempio e quindi “era improprio definirlo alibi”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: “Lo scontrino del parcheggio ha pochissimo valore”

