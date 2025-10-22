Delitto di Garlasco il superteste | lo scontrino del parcheggio non è di Sempio né dei famigliari
Un uomo si è presentato in caserma e ha spiegato che il ticket dell’area di sosta di Vigevano datato 13 agosto 2007, che dà un alibi all’indagato, non può essere ricondotto a lui. 🔗 Leggi su Repubblica.it
