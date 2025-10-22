Delitto di Garlasco c' è un nuovo testimone | Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri con una testimonianza che minerebbe l'elemento centrale della difesa di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio"

delitto garlasco c 232Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Andrea Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo - Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che &#232; stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Secondo vanityfair.it

delitto garlasco c 232Spunta un nuovo testimone a Garlasco: "Lo scontrino del parcheggio non &#232; di Sempio" - Secondo i quotidiani, gli inquirenti, che indagano su Sempio, avrebbero rintracciato un testimone, mai sentito finora, che a verbale ha spiegato di avere una ... huffingtonpost.it scrive

delitto garlasco c 232Il delitto di Garlasco, la corruzione e l’ex pm: “Su Venditti accuse infondate, aspetta solo di farsi interrogare” - Il legale del magistrato in pensione, accusato di aver ricevuto soldi dalla famiglia Sempio per archiviare la posizione di Andrea nelle indagini de 2017. Riporta msn.com

