Delitto di Garlasco c' è un nuovo testimone | Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio | Ma lui replica | L' ho preso io

Un uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri con una testimonianza che minerebbe l'elemento centrale della difesa di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio" | Ma lui replica: "L'ho preso io"

Argomenti simili trattati di recente

Delitto di Garlasco: Il giallo dello scontrino riapre i dubbi sull’alibi di Andrea Sempio - X Vai su X

Le Iene e la nuova verità su Garlasco, chi c’era in via Pascoli il giorno del delitto - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Andrea Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo - Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Come scrive vanityfair.it

Garlasco, un testimone: lo scontrino non era di Sempio. Ora sarebbe in dubbio l'alibi - avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio, relativo al ticket del parcheggio di Vigevano, presentato dall'indagato un ann ... Segnala msn.com

Caso Garlasco, il ruolo del supertestimone: l'alibi di Sempio e cosa ora non torna - Traballerebbe l'alibi di Andrea Sempio, a riferirlo una fonte al Corsera, un presunto nuovo testimone ascoltato dalla procura di Pavia nell'ambito della nuova inchiesta ... Lo riporta msn.com