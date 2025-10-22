Delitto di Garlasco Andrea Sempio ha un nuovo super consulente | chi è Marina Baldi

Pavia, 22 ottobre 2025 – La genetista Marina Baldi entra come consulente della difesa di Andrea Sempio, iscritto nel registro degli indagati della Procura di Pavia per l' omicidio di Chiara Pogg i, a Garlasco. In mattinata i difensori di Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, depositeranno in tribunale a Pavia la sua nomina come consulente di parte nell' incidente probatorio. Andrea Sempio in tv: “L’avvocato Lovati? Lo stimo ma non era possibile avere un dialogo”. E su Chiara Poggi: “Tutte balle, non l’ho uccisa io” Qualora questa formula non venisse accettata dal giudice, dal momento che l'incidente probatorio è in corso, il ruolo della genetista sarà quello di consulente extra peritale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha un nuovo super consulente: chi è Marina Baldi

