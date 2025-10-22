Delitto Bergamini via all’Appello | si riparte dalla condanna della ex
Ferrara, 22 ottobre 2025 – Ci si ritroverà davanti all’Assise d’Appello di Catanzaro, venerdì alle 12.30, partendo da un punto fermo: i 16 anni di condanna in primo grado a Isabella Internò, accusata di concorso nell’omicidio premeditato dell’ex fidanzato, il calciatore Donato Denis Bergamini. Quasi un anno esatto dopo la prima sentenza dell’intera vicenda iniziata il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico. Era, infatti, l’1 ottobre 2024 quando il presidente della Corte di Assise di Cosenza, Paola Lucente, pronunciò quelle parole: in nome del popolo italiano (.), l’imputata Isabella Internò è colpevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
