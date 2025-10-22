Del Piero | Yildiz capitano significa che se lo è meritato Sky

Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato della sfida che la Juventus sta per disputare contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu: «In partite come questa serve mettere in campo qualsiasi cosa, non bastano testa o cuore. Queste gare si preparano da sole per avversario e stadio, non serve caricare la squadra. Servirà ordine ed equilibrio, così come il fuoco dentro dei giocatori. A volte secondo me questo manca, questo fuoco negli occhi, nel cuore e nella mente. Serve avere quel desiderio diverso per fare qualcosa in più. Si può studiare per preparare le partite, ma poi serve questo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Del Piero: «Yildiz capitano significa che se lo è meritato» (Sky)

Argomenti simili trattati di recente

?Yildiz svela il suo sogno nel cassetto: "Ho in testa un grande obiettivo". Poi parla della Juve e di Del Piero - facebook.com Vai su Facebook

Kenan Yildiz ama Del Piero ma non ama essere paragonato a lui Il talento turco ha parlato alla Uefa Leggi l'intervista completa nel primo commento - X Vai su X

Del Piero: «Yildiz capitano significa che se lo è meritato» (Sky) - Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato della sfida che la Juventus sta per disputare contro il Real Madrid ... Da ilnapolista.it

Yildiz sogna una notte alla Del Piero: numero 10, capitano e magari in gol - Il talento turco promosso alla vigilia anche dall'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso. Lo riporta rainews.it

Del Piero: "Nico Paz-Yildiz? Bellissima sfida, sono 2 gioielli. Scudetto? 6 partite sono poche per fare pronostici" - Intervistato da "La Stampa", Alex Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, si sofferma sulla sfida nella sfida tra i 2 fantasisti di Como e Juve, Nico Paz ed Yildiz, che ... Secondo tuttojuve.com