Del Piero a Sky | La Juve ha bisogno di giocatori e di persone nel club che abbiano il fuoco dentro Bisogna un po’ liberare le spalle a Yildiz sulla partita contro il Real Madrid…
Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky prima di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Bisogna mettere in campo qualsiasi cosa. Non hai bisogno di caricare la squadra perché sono partite che si preparano da sole. Delle volte manca questo fuoco nel cuore. Devi avere il desiderio di fare qualcosa in più, parlo in generale e non solo dei calciatori. La situazione che viviamo oggi è quella dell’anno scorso e mi preoccupa che ci sia una sorta di ripetitività perché anche a Como devi avere un atteggiamento diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
