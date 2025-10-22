Degustibus | calici di scienza alla miniera di Montecatini Val di Cecina
Proseguono gli appuntamenti del programma DEGUSTIBUS, un calendario di eventi presso la miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa), dedicati alla valorizzazione della produzione enogastronomica del territorio ed alla promozione di iniziative di carattere culturale.
Domenica 26 ottobre dalle ore 15.00 un nuovo appuntamento con Degustibus, il festival culturale ed enogastronomico: — CALICI DI SCIENZA Ore 15.00 visita guidata miniera (costo ridotto 5 euro). Ore 16.00 Calici di scienza (partecipazione gratuita):