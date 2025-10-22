Definitivo il verdetto della Cassazione | 46enne in carcere per maltrattamenti aggravati

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con una sentenza definitiva il procedimento penale a carico di un 46enne irpino, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla gravidanza della persona offesa e dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.L’11 settembre 2025, la Sesta Sezione della Corte di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

