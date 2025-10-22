Decine di morti Naufragio choc tra la vittime anche neonati | soccorsi disperati

Un nuovo, terribile naufragio scuote il Mediterraneo e riporta al centro dell’attenzione il dramma delle rotte migratorie che dal Nord Africa conducono verso l’Europa. Nelle acque al largo di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia, un’imbarcazione carica di migranti si è capovolta provocando la morte di almeno quaranta persone, tra cui alcuni neonati. L’ennesima tragedia del mare è stata confermata dalla radio locale Mosaïque FM, che ha diffuso le dichiarazioni del portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi. >> “È Antonia, ce l’hanno confermato i carabinieri”. Speranze finite, dopo giorni di ricerche finisce così Secondo quanto riportato, l’imbarcazione, un fragile natante di ferro, aveva a bordo circa settanta persone provenienti dall’Africa subsahariana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

