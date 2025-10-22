Debutta la rassegna Il Gioco serio del Teatro con lo spettacolo Si Salvi chi può

Tempo di lettura: 4 minuti Si prepara al debutto la rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura ” con la direzione artistica di Antonello De Rosa, promossa da Scena Teatro Management, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Comune di Teggiano. Grande attesa per il primo appuntamento “ Si Salvi chi può ” con la regia di Pasquale De Cristofaro, in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00, all’ Auditorium Centro Sociale di Salerno. In scena un cast straordinario, composto da Rosanna Di Palma, Pasquale De Cristofaro, Antonello de Rosa e Antonio Grimaldi, in uno spettacolo che vuole stimolare una riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

