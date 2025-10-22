Debutta la rassegna Il Gioco serio del Teatro con lo spettacolo Si Salvi chi può
Tempo di lettura: 4 minuti Si prepara al debutto la rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura ” con la direzione artistica di Antonello De Rosa, promossa da Scena Teatro Management, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Comune di Teggiano. Grande attesa per il primo appuntamento “ Si Salvi chi può ” con la regia di Pasquale De Cristofaro, in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00, all’ Auditorium Centro Sociale di Salerno. In scena un cast straordinario, composto da Rosanna Di Palma, Pasquale De Cristofaro, Antonello de Rosa e Antonio Grimaldi, in uno spettacolo che vuole stimolare una riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Luca Cremonesi Al Sociale di Castiglione delle Stiviere domani la nuova rassegna debutta con il primo soldout dell’anno - facebook.com Vai su Facebook
#cremona Il primo fagotto alla portata di tutti, Densoon debutta alla rassegna internazionale - Crema - X Vai su X
Debutta "Il Gioco serio del Teatro" con lo spettacolo "Si Salvi chi può" - Si prepara al debutto la rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura” con la direzione artistica di Antonello De Rosa, promossa da Scena Teatro Management, con ... Si legge su msn.com