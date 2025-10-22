Milano, 22 ottobre 2025 – Ora è ufficiale: Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall'incarico di assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. La decisione, si legge in una nota, nasce dalla volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio. Le decisione di Barbara Mazzali. Si tratta di "una decisione che prendo con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia – spiega l'ormai ex assessore-. Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l'immagine della Lombardia in Italia e nel mondo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Debora Massari (figlia di Iginio) nuovo assessore al Turismo di Regione Lombardia: ufficiali le dimissioni di Mazzali