Debora Massari figlia di Iginio nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia | ufficiali le dimissioni di Mazzali
Milano, 22 ottobre 2025 – Ora è ufficiale: Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall'incarico di assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. La decisione, si legge in una nota, nasce dalla volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio. Debora Massari assessora in Regione Lombardia? Chi è la figlia di Iginio: la pasticceria, la carriera, il tennis e la danza Le decisione di Barbara Mazzali. Si tratta di "una decisione che prendo con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia – spiega l'ormai ex assessore-. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
