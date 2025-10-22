Debora Massari figlia del pasticciere Iginio è assessora in Regione Lombardia
Debora Massari, imprenditrice e figlia del noto pasticciere Iginio Massari, diventa assessora regionale e sostituisce Barbara Mazzali. Il mini-rimpasto, tutto interno a Fratelli d'Italia, di cui si parlava da tempo è realtà. L'ex assessora ha reso note, mercoledì 22 ottobre, le proprie dimissioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
