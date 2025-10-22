dead star il trailer finale del film diretto da david milesi

Dopo l'anteprima nazionale al Caorle Independent Film Festival, il primo film di David Milesi arriverà direttamente in streaming, senza però rinunciare ad alcune proiezioni evento in sala Dopo l'anteprima nazionale al Caorle Independent Film Festival, Dead Star - il lungometraggio d'esordio del regista bergamasco David Milesi - si prepara a raggiungere il pubblico grazie alla distribuzione curata da DNA Distribution. Contestualmente è stato lanciato anche il trailer finale, che anticipa l'atmosfera inquieta e sensuale del film. Prodotto da Demodami Studios (con sede a Bergamo), Dead Star ha già raccolto numerosi riconoscimenti internazionali durante il suo percorso festivaliero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

