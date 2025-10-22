De Luca a Pimonte | La Campania è una regione modello per quello che ho fatto mi faranno monsignore

"Oggi la Campania è una regione modello, spero che il lavoro fatto in questi dieci anni non venga buttato a mare. Per le cose fatte, tra un po' mi faranno monsignore". Vincenzo De Luca ha scelto l'ironia per accompagnare uno dei suoi ultimi interventi pubblici da governatore, partecipando alla.

#Pimonte- Ponti Tibetani, oggi la presentazione del progetto con De Luca L'appuntamento è per oggi alle ore 16, presso la sala conferenze dell'Istituto Comprensivo "Paride del Pozzo"

In occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 Novembre 2025, presso il Cimitero Comunale di Pimonte sarà attivo lo sportello del servizio di illuminazione votiva, a cura della ditta affidataria: D.E.D. IMPIANTI S.r.l.s.

Regionali in Campania, nella lista De Luca Fortini e Cascone capolista - Lucia Fortini, assessore uscente alla scuola della Regione Campania, sarà capolista della lista «A testa alta» del governatore uscente De Luca a Napoli e Avellino.

Pimonte, presentazione del progetto con De Luca e il Sindaco Somma - Sarà il governatore della Campania Vincenzo De Luca a battezzare, insieme al sindaco Francesco Somma, il progetto definitivo al progetto dei due Ponti

Pimonte - Ponti Tibetani. Presentazione del progetto con Governatore De Luca e il Sindaco Somma - Sarà il governatore della Campania Vincenzo De Luca a battezzare, insieme al sindaco Francesco Somma, il progetto definitivo ... Scrive reportweb.tv