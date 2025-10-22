De Luca a Pimonte | La Campania è una regione modello per quello che ho fatto mi faranno monsignore

"Oggi la Campania è una regione modello, spero che il lavoro fatto in questi dieci anni non venga buttato a mare. Per le cose fatte, tra un po’ mi faranno monsignore". Vincenzo De Luca ha scelto l’ironia per accompagnare uno dei suoi ultimi interventi pubblici da governatore, partecipando alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

de luca pimonte campaniaRegionali in Campania, nella lista De Luca Fortini e Cascone capolista - Lucia Fortini, assessore uscente alla scuola della Regione Campania, sarà capolista della lista «A testa alta» del governatore uscente De Luca a Napoli e Avellino. ilmattino.it scrive

Pimonte, presentazione del progetto con De Luca e il Sindaco Somma - Sarà il governatore della Campania Vincenzo De Luca a battezzare, insieme al sindaco Francesco Somma, il progetto definitivo al progetto dei due Ponti ... Lo riporta napolivillage.com

de luca pimonte campaniaPimonte - Ponti Tibetani. Presentazione del progetto con Governatore De Luca e il Sindaco Somma - Sarà il governatore della Campania Vincenzo De Luca a battezzare, insieme al sindaco Francesco Somma, il progetto definitivo ... Scrive reportweb.tv

