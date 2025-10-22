De Bruyne delude | prestazione opaca e voti pesanti dopo il PSV

Forzazzurri.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata storta per Kevin De Bruyne a Eindhoven, e le pagelle non lo perdonano. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

de bruyne delude prestazioneDe Bruyne delude: prestazione opaca e voti pesanti dopo il PSV - De Bruyne delude: prestazione opaca e voti pesanti dopo il PSV Serata storta per Kevin De Bruyne a Eindhoven, e le pagelle non lo perdonano. Lo riporta forzazzurri.net

de bruyne delude prestazioneGli infortuni sono tanti, vanno indagate le responsabilità. De Bruyne funziona a sprazzi, il salto di qualità non c’è stato - Conte diede la responsabilità degli infortuni ai campi di allenamento, vanno rivisti modalità, carichi e ritmi di allenamento, turnover ... Riporta ilnapolista.it

“Ha preso la persona sbagliata”, Conte sbotta dopo la reazione di De Bruyne - Napoli che non è passato inosservato viste le decine di telecamere e i telefonini puntati a bordocampo: la sostituzione di Kevin De Bruyne. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Delude Prestazione