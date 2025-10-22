Ddl Concorrenza nuove regole per le farmacie?

Roma, 22 ottobre 2025 – Un nuovo equilibrio tra interesse pubblico e iniziativa privata, trasparenza nei capitali e regole certe nella gestione: il cuore del nuovo emendamento al Ddl Concorrenza è tutto qui. Una proposta bipartisan, firmata dai senatori Bergesio, Zambito, Fregolent e Durnwalder, che potrebbe cambiare il volto delle farmacie italiane, rendendole più attrattive per gli investitori istituzionali e più solide nei territori. Nel mirino c’è l’attuale disciplina su proprietà e gestione delle farmacie, oggi regolata dalla legge 362 del 1991. La proposta di modifica – sostenuta da esponenti di maggioranza e opposizione – punta a chiudere le zone grigie che, in questi anni, hanno frenato investimenti e alimentato contenziosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ddl Concorrenza, nuove regole per le farmacie?

