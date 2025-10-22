Dazi media India | Vicino l' accordo con Trump per la riduzione delle tariffe

Fonti al Nyt: il presidente Usa chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

Contenuti che potrebbero interessarti

Dazi Usa, Trump rilancia video su Meloni: "Cerca accordo diretto" Secondo il filmato pubblicato sui social dal presidente Usa la premier "sfida l'Ue" sui dazi. Immediata la reazione delle opposizioni: "Meloni smentisca Trump" - facebook.com Vai su Facebook

Usa in aiuto del settore auto, verso allentamento stretta dazi. Media, per le tariffe sui componenti importati #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Media India,vicino accordo con Trump per riduzione tariffe - L'India e gli Stati Uniti starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15- Riporta ansa.it

Trump, i nuovi dazi al 50% per l'India: «Punire chi importa petrolio russo e finanzia la guerra». Ma alcuni prodotti restano fuori - Donald Trump alla fine ha mantenuto la promessa (e la minaccia) di raddoppiare i dazi sulle importazioni dall'India al 50%. Come scrive ilmessaggero.it

Trump conferma i dazi per il Giappone e annuncia accordo con India vicino - Torna a parlare di dazi Donald Trump nel suo incontro con il premier del Bahrein Salman Bin Hamad Al Khalif nello Studio Ovale. Segnala rainews.it