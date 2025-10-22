Davis senza Sinner Vespa attacca e inciampa su Alcaraz

22 ott 2025

Un post mattutino su X, una parola sbagliata e una miccia che corre. Attorno a Bruno Vespa e a Jannik Sinner si è acceso un dibattito che non riguarda solo il tennis: identità, appartenenza, scelte professionali. E un nome, quello di Carlos Alcaraz, trasformato per errore in “Alvarez”, ha fatto il resto. Un attacco che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

