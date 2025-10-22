Davis senza Sinner Vespa attacca e inciampa su Alcaraz
Un post mattutino su X, una parola sbagliata e una miccia che corre. Attorno a Bruno Vespa e a Jannik Sinner si è acceso un dibattito che non riguarda solo il tennis: identità, appartenenza, scelte professionali. E un nome, quello di Carlos Alcaraz, trasformato per errore in “Alvarez”, ha fatto il resto. Un attacco che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il post del giornalista su X dopo la rinuncia di Sinner alla Coppa Davis conteneva anche un errore, poi corretto da un secondo cinguettio: Vespa ha confuso Alcaraz con Alvarez. Le reazioni indignate di Cagnotto e Zoeggeler - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto ,e’ la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna. - X Vai su X
Bruno Vespa critica Sinner per la Coppa Davis ma trasforma Alcaraz in Alvarez - Bruno Vespa critica Sinner sui social per la Coppa Davisma sbaglia il nome di Alcaraz e lo trasforma in Alvarez ... Lo riporta ilnapolista.it
Bruno Vespa: attacca Sinner per la Coppa Davis e fa un'imbarazzante gaffe su Alcaraz - Dopo la rinuncia del campione azzurro alle Final Eight, il conduttore di Porta a Porta critica Sinner per la sua "scarsa italianità". Come scrive movieplayer.it
Bufera su Sinner per il “no” alla Coppa Davis: dal post di Bruno Vespa al Codacons che chiede il ritiro delle onorificenze - Critici anche i campioni della racchetta Pietrangeli e Panatta: «Schiaffo allo sport italiano», Binaghi lo difende: «Scelta che comprendiamo, anche se dolorosa» ... Secondo lanuovasardegna.it