Davide Lacerenza patteggia a Milano quattro anni e otto mesi All'asta le bottiglie di champagne e i mobili della Gintoneria

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, ha accolto la richiesta di patteggiamenti di Davide Lacerenza (4 anni e 8 mesi) e dell’ex compagna Stefania Nobile (3 anni), figlia di Wanna Marchi, arrestati lo scorso marzo per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nell’inchiesta sulla Gintoneria. A difendere gli ex titolari della Gintoneria, l’avvocato Liborio Cataliotti. L’entità della pena consentirà a Lacerenza di chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e gli permetterà “di risocializzarsi ottenendo una misura alternativa alla detenzione”, “ seguendo il percorso rieducativo al Serd dall’abuso di sostanze stupefacenti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

