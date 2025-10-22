Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano per la Gintoneria | all’asta lo champagne pregiato

Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano nell’ambito dell’inchiesta sulla Gintoneria di Milano. La gip del capoluogo lombardo Marta Pollicino ha accolto l’accordo di patteggiamento fra la Procura, l’imprenditore e l’ex compagna, con pene rispettivamente di 4 anni e 8 mesi e 3 anni. Lacerenza e la figlia di Wanna Marchi erano stati arrestati a marzo per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento della prostituzione in un’indagine della guardia di Finanza coordinata dalla pm Francesca Crupi. È stata disposta la confisca di circa 900mila euro, ritenuti i proventi illeciti dei reati, e la sentenza “azzera completamente le proprietà di Davide Lacerenza”, spiega l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di entrambi gli imputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

