Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano Lavori sociali e addio a 900mila euro in champagne per il caso Gintoneria | Così evitano il carcere

Si chiuderà con la vendita di tutti gli champagne e gli arredi di lusso il procedimento a carico di Stefania Nobile e Davide Lacerenza, accusati di aver gestito un giro di prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella loro Gintoneria e nel privé La Malmaison. I due indagati hanno chiesto e ottenuto il patteggiamento ed entrambi potranno accedere a misure alternative al carcere. Le pene patteggiate da Lacerenza e Nobile. Davide Lacerenza a 4 anni e 8 mesi, Stefania Nobile a 3 anni: queste le pene ratificate dalla gip milanese Marta Pollicino. Per la 60enne, ex compagna di Lacerenza e gestrice amministrativa e contabile dei locali, è da subito spalancata la porta dei lavori di pubblica utilità: non le era infatti contestato lo spaccio di cocaina ed è stata premiata per aver scelto di farsi interrogare. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e Stefania Nobile Vai su Facebook

Bottiglie di champagne e alcolici di pregio potrebbero coprire parte del risarcimento nel procedimento che coinvolge Davide Lacerenza e l’ex compagna Stefania Nobile. https://f.mtr.cool/mllewpebvj #lacerenza #nobile #champagne #udienza #lusso #sequestr - X Vai su X

Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano: all'asta 900mila euro di champagne della Gintoneria - La gip di Milano Marta Pollicino ha ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell'ex compagna figlia di ... Si legge su msn.com

Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano e le bottiglie di champagne confiscate alla Gintoneria vanno all’asta - Il primo dovrà scontare una pena di quattro anni e otto mesi e potrà chiedere l'affidamento in ... Secondo fanpage.it

Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano: confermati risarcimenti da quasi un milione in champagne - Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato, il primo a 4 anni e 8 mesi, la seconda a tre anni. Segnala milanotoday.it