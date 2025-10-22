Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano la pena Tra bottiglie e conti un sequestro da oltre 900mila euro

La gip di Milano Marta Pollicino ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati il 4 marzo nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison e un. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano la pena. Tra bottiglie e conti un sequestro da oltre 900mila euro

