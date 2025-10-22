Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano | confermati risarcimenti da quasi un milione in champagne

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È confermato. Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato, il primo a 4 anni e 8 mesi, la seconda a tre anni. I patteggiamenti sono stati ratificati dalla gip di Milano, Marta Pollicino. Quasi un milione in champagneCon i patteggiamenti arrivano anche i risarcimenti, attraverso la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

