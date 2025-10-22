Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano | 900mila euro in champagne confiscati per i risarcimenti

Sono stati accolti i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e 3 anni. I due erano stati arrestati lo scorso marzo con le accuse di detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e Davide Lacerenza, il suo ex compagno, assieme a un factotum, sono stati arrestati, avrebbero procurato ragazze e droga ad una serie di clienti. Un'attività che avrebbe consentito loro notevoli guadagni - facebook.com Vai su Facebook

Bottiglie di champagne e alcolici di pregio potrebbero coprire parte del risarcimento nel procedimento che coinvolge Davide Lacerenza e l’ex compagna Stefania Nobile. https://f.mtr.cool/mllewpebvj #lacerenza #nobile #champagne #udienza #lusso #sequestr - X Vai su X

Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano: confermati risarcimenti da quasi un milione in champagne - Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato, il primo a 4 anni e 8 mesi, la seconda a tre anni. Lo riporta milanotoday.it

Inchiesta Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: “Lo champagne (da oltre 900mila euro) va all'asta”. La difesa: ripartono da zero - L’avvocato Cataliotti: “Non ci sono vinti e vincitori, si è raggiunto un punto di equilibrio". Si legge su msn.com

Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano. E lo champagne va all’asta. L'avvocato: "Davide riparte da zero" - La gip Marta Pollicino ratifica l’accordo e dispone la confisca di beni per oltre 900mila euro ... affaritaliani.it scrive