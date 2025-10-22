Daspo per otto tifosi del Catania dopo la gara di Coppa Italia a Crotone
Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Catania, a seguito dei disordini verificatisi al termine dell’incontro Crotone-Catania, valido per la Coppa Italia di Serie C, disputato il 17 agosto scorso allo stadio Ezio Scida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allarme sicurezza, giro di vite su spaccio e abusivi: a Bari emessi otto Daspo urbani - X Vai su X
È stato emesso il Daspo “Willy” nei confronti di quattro persone coinvolte nella violenta aggressione avvenuta nella notte del 5 ottobre a Montesarchio, in provincia di Benevento, all’esterno di una discoteca. I quattro hanno prima immobilizzato, un 17enne - facebook.com Vai su Facebook
Crotone-Catania: scatta il Daspo per 8 tifosi rossoazzurri - CATANIA – Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso otto provvedimenti di DASPO a carico di altrettanti tifosi del Catania, in relazione all’incontro di calcio Crotone–Catania, gara valevole ... Da livesicilia.it
Catania, tifoso recidivo beccato con un coltello allo stadio: Daspo di 5 anni - Un tifoso del Catania, 38 anni, è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico durante i controlli allo stadio “Angelo Massimino” prima del match Catania- Riporta corrieretneo.it
Calcio, finale playoff. Otto Daspo ai pescaresi - Otto daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Pescara, individuati come responsabili di alcuni disordini che si sono verificati nel corso della finale di andata dei playoff di Serie C, allo ... Lo riporta lanazione.it