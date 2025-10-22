Dare 4.0 il digitale al servizio dei giovani | una giornata dedicata a innovazione tecnologia e intercultura

Una giornata dedicata a innovazione, tecnologia, intercultura e inclusione è in programma il 14 novembre 2025 per i partner e i rappresentanti del progetto DARE 4.0 – Digital Acceleration to EmpoweR young Entrepreneurs.Avviato nel 2021, il progetto ha coinvolto oltre 1500 giovani tra i 18 e i 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

CREA ha riunito studenti, professori e voci del mondo digitale per riflettere su come innovazione, comunicazione e comunità possano intrecciarsi e dare forma a nuove opportunità per restare e costruire in Sicilia. Vai su Facebook

In 40 comuni attivati i servizi di facilitazione digitale - A distanza di circa sei mesi dall'avvio ufficiale di un progetto rientrante nel Pnrr "i servizi di facilitazione digitale sono stati attivati negli oltre 40 comuni lucani che hanno aderito ... ansa.it scrive