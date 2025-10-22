Danni da vento forte sulla Sicilia orientale | agrumeti e oliveti tra le coltivazioni più colpite

L'allarme era stato lanciato da Confagricoltura Catania circa due settimane fa. Il forte vento che si è abbattuto sulla costa ionica della Sicilia, nella settimana compresa tra il 2 e l'8 di ottobre scorsi, ha determinato importanti danni alle colture, in numerosi fondi agricoli nei territori di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

