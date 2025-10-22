Daniele Silvestri dà la voce al film Rip

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Silvestri ha scritto la canzone che fa da colonna sonora del filmRip” diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Daniele Silvestri dà la voce al film “Rip”

