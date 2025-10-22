Daniele Silvestri dà la voce al film Rip

Daniele Silvestri ha scritto la canzone che fa da colonna sonora del film “Rip” diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Daniele Silvestri dà la voce al film “Rip”

Daniele Silvestri firma la colonna sonora del film “RIP”, tra blues e malinconia. Con la Klangore Factory nasce anche il brano inedito “La mia strada”, in radio dal 24 ottobre. $DanieleSilvestri $RIPFilm $ColonnaSonora - X Vai su X

#DanieleSilvestri firma la colonna sonora originale del film #RIP, insieme al collettivo @klangorefactory , la factory creativa che ha co-fondato con alcuni dei suoi storici compagni di viaggio. Il primo singolo estratto dalla colonna sonora è "La mia strada", c - facebook.com Vai su Facebook

Daniele Silvestri e i suoi testi: in viaggio verso Sanremo - Daniele Silvestri a Sanremo con due inediti, “A bocca chiusa” e “Il bisogno di te”, dopo il successo registrato con le canzoni delle precedenti partecipazioni. rockit.it scrive

A Sanremo Daniele Silvestri diventa voce degli adolescenti - Chissà se le classifiche e le visualizzazioni su Youtube premieranno Argento vivo, la canzone presentata a Sanremo da Daniele Silvestri, e soprattutto chissà se saranno i ragazzi, gli adolescenti, ad ... Come scrive wired.it

Sanremo, torna “La voce del Megafono”, il “giornale” di Daniele Silvestri - È tornato oggi in «prima pagina» Daniele Silvestri, il cantautore romano in gara tra i 24 concorrenti al 69esimo Festival di Sanremo, che si aprirà oggi al teatro Ariston. ilsecoloxix.it scrive