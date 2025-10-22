Daniel Day-Lewis e il suo ritorno in Anemone un film tormentato e profondo che non ha paura di affrontare temi scabrosi

Wired.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivediamo finalmente Day-Lewis dopo otto anni di assenza dalle scene, in una pellicola diretta dal figlio Ronan. Una prova attoriale straordinaria in un racconto che non ha paura di affrontare temi scabrosi. L’abbiamo visto in anteprima. 🔗 Leggi su Wired.it

daniel day lewis e il suo ritorno in anemone un film tormentato e profondo che non ha paura di affrontare temi scabrosi

© Wired.it - Daniel Day-Lewis e il suo ritorno in Anemone, un film tormentato e profondo che non ha paura di affrontare temi scabrosi

News recenti che potrebbero piacerti

daniel day lewis suoIn Anemone, Daniel Day-Lewis offre una lezione di recitazione senza pari - scrivendo e interpretando un uomo tormentato nel debutto alla regia del figlio in Anemone. Scrive gqitalia.it

daniel day lewis suoDaniel Day-Lewis torna sul set con “Anemone”, film diretto dal figlio - Dopo aver annunciato nel 2017, al termine delle riprese di Il filo nascosto, l’intenzione di abbandonare il cinema, Daniel Day- Secondo iodonna.it

daniel day lewis suoDaniel Day-Lews torna in un film diretto dal figlio: «Un’esperienza completamente nuova» - È stata questa, racconta sorridendo, la prima reazione di Daniel Day- Riporta ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Daniel Day Lewis Suo