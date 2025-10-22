Daniel Day-Lewis e il suo ritorno in Anemone un film tormentato e profondo che non ha paura di affrontare temi scabrosi
Rivediamo finalmente Day-Lewis dopo otto anni di assenza dalle scene, in una pellicola diretta dal figlio Ronan. Una prova attoriale straordinaria in un racconto che non ha paura di affrontare temi scabrosi. L’abbiamo visto in anteprima. 🔗 Leggi su Wired.it
Una storia di fratellanza portata sullo schermo da padre e figlio. Il regista Ronan Day-Lewis e Daniel Day-Lewis hanno presentato #AnemoneIlFilm ad Alice nella città. Dal 6 novembre al cinema. photo credit_ #UniversalPictures #RonanaDayLewis #DanielDa - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Day-Lewis: «Otto anni fa ho sbagliato a dire che lasciavo il cinema. Volevo tempo per me, ora recito per mio figlio» @corriere - X Vai su X
In Anemone, Daniel Day-Lewis offre una lezione di recitazione senza pari - scrivendo e interpretando un uomo tormentato nel debutto alla regia del figlio in Anemone. Scrive gqitalia.it
Daniel Day-Lewis torna sul set con “Anemone”, film diretto dal figlio - Dopo aver annunciato nel 2017, al termine delle riprese di Il filo nascosto, l’intenzione di abbandonare il cinema, Daniel Day- Secondo iodonna.it
Daniel Day-Lews torna in un film diretto dal figlio: «Un’esperienza completamente nuova» - È stata questa, racconta sorridendo, la prima reazione di Daniel Day- Riporta ciakmagazine.it