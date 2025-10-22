A ffinità elettive. Il successo di un outfit non dipende solo dagli abbinamenti più riusciti o dalle silhouette più lusinghiere. Molto spesso, infatti, a fare la differenza è la giusta palette cromatica. Tra combinazioni indissolubili e tabù da sfatare, in questa stagione fredda emerge finalmente un diktat stilistico a lungo ignorato: grigio e blu stanno bene insieme. Sfumature strategiche: cinque colori dall’effetto snellente X Al posto del solito total black o dell’ormai onnipresente marrone, dunque, grigio e blu si candidano a diventare le tonalità più sofisticate e versatili dell’Autunno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'ufficio alla cena, gli outfit dell'Autunno 2025 si colorano di grigio e di blu. Due nuance in armonia, sofisticate e versatili