Dall' orientamento al lavoro il Polo italiano formazione lavoro e il polo Fama alla fiera Progress 2025
Il Polo Italiano Formazione Lavoro e il Polo d'Orientamento Fama, parte integrante del network nazionale di Faad Group, dedicato alla formazione, all'orientamento e al matching professionale, saranno presenti dal 23 al 25 ottobre 2025 a Progress – Fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale.
Giornate intense all'insegna dell'orientamento e della scoperta!! Orientalamente ( Palataurus dall' 11 al 19 ottobre) I nostri studenti hanno accolto i ragazzi delle scuole medie con entusiasmo, raccontando e mostrando in prima persona cosa significa studiar
Dalla scuola al lavoro: come orientarsi tra formazione e opportunità professionali in Piemonte - L'ingresso nel mondo del lavoro rappresenta una delle sfide più importanti per i giovani che completano il proprio percorso di studi.
Il Salone dell'Orientamento in aiuto dei ragazzi delle medie - C'è chi si fa influenzare dal compagno di banco o di sport, chi rigetta alcune opzioni perché "si studia troppo", chi fa apposta ad andare contr ...