Dall’Irpinia una sfida nuova contro le povertà | il Consorzio A5 lancia il nuovo patto con la Caritas
Dall’Irpinia parte la sfida nuova contro le povertà grazie ad una forte e concreta sinergia tra Istituzioni pubbliche e il mondo del Terzi settore maggiormente impegnato nella lotta alle marginalità. L’iniziativa nasce dal Consorzio dei Servizi Sociali A5 che nell’ambito della coprogettazione con il Consorzio Matrix ha predisposto una serie di azioni a valere sui fondi del Pnrr che oltre all’apertura di una Stazione di Posta che verrà inaugurata nei prossimi mesi, attualmente è attiva la Stazione di Posta temporanea, e altri interventi misure di lotta alla povertà, ha voluto individuare un budget specifico da dedicare ad una collaborazione pratica con le Caritas diocesane afferenti al territorio dell’Ambito A5 e in particolare la Caritas di Avellino che dispone da tempo di un dormitorio per offrire accoglienza a cittadini senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
