Con batosta subita a Eindhoven in Champions, Conte si trova a fronteggiare il momento più critico della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Sono già quattro le sconfitte in trasferta in questo inizio di stagione, e i suoi precedenti non lasciano dormire sogni tranquilli all’ambiente partenopeo. Se c’è infatti una ‘dato’ che stride nella gloriosa carriera del tecnico leccese è quel ripresentarsi periodico – ormai quasi puntuale – della “crisi del secondo anno” alla guida di una squadra. Conte e la “crisi del secondo anno”. La storia di Antonio Conte al Chelsea, ad esempio, si era chiusa proprio al termine della sua seconda stagione in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dall’esonero al Chelsea al tonfo di Eindhoven: Conte, cronistoria di secondi anni travagliati