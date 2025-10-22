Dalle riforme al rilancio dell' economia | i numeri dei tre anni di governo Meloni

Dalle riforme al rilancio dell'economia, passando per il protagonismo a livello internazionale: il governo guidato da Giorgia Meloni celebra i tre anni di lavoro con un documento che ripercorre i numeri più importanti e i provvedimenti più significativi approvati e avviati dall'insediamento ad oggi "frutto del lavoro corale del governo con il prezioso sostegno della macchina amministrativa dello Stato". Riflettori accesi sul lavoro: +1,2 milioni di contratti stabili, tasso di occupazione ai massimi da sempre (62,6 per cento) e record storico di occupati (24,2 milioni), mentre il tasso di disoccupazione – fissato al 6 per cento – è il più basso da giugno 2017.

