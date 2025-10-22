Dalle felici gloriose sponde | ciclo di conferenze concerti e laboratori sulla vita del Granduca Pietro Leopoldo
Per il ciclo di conferenze, concerti e laboratori per riscoprire la vita e il tempo del Granduca Pietro Leopoldo "Dalle felici gloriose sponde", Gregorio Nardi, sabato 25 ottobre alle ore 17, presso la Sala Storica Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell’ Oriuolo 24, Firenze, ci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal Forno alla Tavola: La Magia della Pizza "La Saporita"! Avete mai sognato di sbirciare i segreti che rendono le nostre pizze così incredibilmente saporite? Ora potete! Siamo felici di condividere con voi il nostro nuovo video che vi porta direttamente nel Vai su Facebook