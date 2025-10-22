Dall’amore alle urne | Boccia e Sangiuliano si sfidano in Campania lei con Bandecchi lui con Meloni

Cultweb.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Storia ha sicuramente più ironia di noi. Solo un anno fa l’ affaire amoroso che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia teneva banco ovunque, costringendo il giornalista alle dimissioni dall’importante ruolo istituzionale (e a una shitstorm non indifferente). Oggi, i due protagonisti si sfideranno a distanza per uno scranno nel Consiglio regionale della Campania. Sangiuliano, infatti, guiderà la lista di Fratelli d’Italia alle elezioni del 23 e 24 novembre. Mentre Boccia sarà candidata con la lista di Stefano Bandecchi. La decisione, come ha rivelato lo stesso Sangiuliano in un’intervista al Corriere della Sera, è maturata nella scorsa primavera attraverso confronti con i vertici del partito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dall8217amore alle urne boccia e sangiuliano si sfidano in campania lei con bandecchi lui con meloni

© Cultweb.it - Dall’amore alle urne: Boccia e Sangiuliano si sfidano in Campania (lei con Bandecchi, lui con Meloni)

Contenuti che potrebbero interessarti

Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia: stalking aggravato e lesioni verso l’ex ministro Sangiuliano - Roma, 30 settembre 2025 – I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro ... Lo riporta quotidiano.net

Maria Rosaria Boccia, chiesto il processo: è accusata di stalking e lesioni verso l'ex ministro Sangiuliano - Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione hanno depositato la richiesta di processo per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice campana al centro del caso che portò alle ... Secondo roma.corriere.it

Boccia, chiesto il processo: accuse di stalking e lesioni - Tutta l'Italia a stropicciarsi gli occhi davanti agli innumerevoli colpi di scena della saga Boccia- Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Dall8217amore Urne Boccia Sangiuliano