Dall’amore alle urne | Boccia e Sangiuliano si sfidano in Campania lei con Bandecchi lui con Meloni
La Storia ha sicuramente più ironia di noi. Solo un anno fa l’ affaire amoroso che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia teneva banco ovunque, costringendo il giornalista alle dimissioni dall’importante ruolo istituzionale (e a una shitstorm non indifferente). Oggi, i due protagonisti si sfideranno a distanza per uno scranno nel Consiglio regionale della Campania. Sangiuliano, infatti, guiderà la lista di Fratelli d’Italia alle elezioni del 23 e 24 novembre. Mentre Boccia sarà candidata con la lista di Stefano Bandecchi. La decisione, come ha rivelato lo stesso Sangiuliano in un’intervista al Corriere della Sera, è maturata nella scorsa primavera attraverso confronti con i vertici del partito. 🔗 Leggi su Cultweb.it
