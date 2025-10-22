La Storia ha sicuramente più ironia di noi. Solo un anno fa l’ affaire amoroso che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia teneva banco ovunque, costringendo il giornalista alle dimissioni dall’importante ruolo istituzionale (e a una shitstorm non indifferente). Oggi, i due protagonisti si sfideranno a distanza per uno scranno nel Consiglio regionale della Campania. Sangiuliano, infatti, guiderà la lista di Fratelli d’Italia alle elezioni del 23 e 24 novembre. Mentre Boccia sarà candidata con la lista di Stefano Bandecchi. La decisione, come ha rivelato lo stesso Sangiuliano in un’intervista al Corriere della Sera, è maturata nella scorsa primavera attraverso confronti con i vertici del partito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dall'amore alle urne: Boccia e Sangiuliano si sfidano in Campania (lei con Bandecchi, lui con Meloni)