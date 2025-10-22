Il legame tra profumi e pietre preziose è molto stretto. Del resto, se vengono lanciati sempre più profumi ispirati alle gemme un motivo ci sarà! Il mondo minerale, con le sue sculture naturali, scintillanti, dalle mille forme e colori, è da sempre avvolto da un’ aura di mistero e spiritualità. Sin dall’antichità, a smeraldi, acquamarina, ametiste, rubini e zaffiri sono stati attribuiti poteri magici, qualità terapeutiche e capacità di protezione. L’idea che ogni pietra porti con sé un’energia particolare ha attraversato i secoli, rimanendo viva fino a oggi. Non è raro trovare chi porta sempre con sé un quarzo rosa per attirare l’amore, o chi affida a un’onice nera il compito di schermare le energie negative. 🔗 Leggi su Amica.it

Dall'ametista allo zaffiro, sono portatrici di note ed energia