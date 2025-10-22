La sua band - il collettivo di trapper denominato «167 Gang» - è molto nota nella scena rap italiana anche per le collaborazioni con artisti conosciutissimi nell'ambiente, come Simba La Rue, Baby Gang e Tony Effe. Eppure questo, cioè l'evidente successo artistico, sembra non bastasse al frontman del gruppo musicale Mattia Oliverio, classe 1995, detto anche «The Future». Lo evidenzia l'operazione «Note Stonate» che - partita da Malnate, nell'Alto Varesotto, dove tra l'altro è nato e abita il 30enne - ha portato alla luce una promiscuità tra lo spaccio nei boschi della zona e il cantante della band. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla trap allo spaccio di droga: preso il cantante dei "167 Gang"