Dalla trap allo spaccio di droga | preso il cantante dei 167 Gang

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua band - il collettivo di trapper denominato «167 Gang» - è molto nota nella scena rap italiana anche per le collaborazioni con artisti conosciutissimi nell'ambiente, come Simba La Rue, Baby Gang e Tony Effe. Eppure questo, cioè l'evidente successo artistico, sembra non bastasse al frontman del gruppo musicale Mattia Oliverio, classe 1995, detto anche «The Future». Lo evidenzia l'operazione «Note Stonate» che - partita da Malnate, nell'Alto Varesotto, dove tra l'altro è nato e abita il 30enne - ha portato alla luce una promiscuità tra lo spaccio nei boschi della zona e il cantante della band. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dalla trap allo spaccio di droga preso il cantante dei 167 gang

© Ilgiornale.it - Dalla trap allo spaccio di droga: preso il cantante dei "167 Gang"

Leggi anche questi approfondimenti

trap spaccio droga presoDalla trap allo spaccio di droga: preso il cantante dei "167 Gang" - è molto nota nella scena rap italiana anche per le collaborazioni con artisti conosciutissimi nell'ambiente, come Simba La Rue, Baby Gang ... Lo riporta msn.com

trap spaccio droga presoArrestato il frontman della band trap 167 Gang a Varese, armi e droga: il blitz della polizia - Operazione “Note stonate” a Varese: in manette "The Future", trapper della 167 Gang. Riporta virgilio.it

Armi e droga: l’inchiesta sulla band trap “167 Gang“ di Malnate che controllava lo spaccio nei boschi - Le indagini partite da un arresto di pusher nei boschi al confine con Vedano Olona che ha portato alla luce un grande giro di cocaina e hascisc. Lo riporta varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Trap Spaccio Droga Preso