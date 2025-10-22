Dalla Tradizione all' Innovazione | il ruolo dell' Al nella valorizzazione del Sud Italia | sabato 25 il convegno di ESIDIA cambia sede

Messinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre prossimo, nella prestigiosa Sala “La Torre” di Palazzo Reale, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, si terrà il convegno dal titolo "Dalla Tradizione all'Innovazione: il ruolo dell'Al nella valorizzazione del Sud Italia". L'evento è promosso dall'associazione ESIDIA - Ente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tradizione innovazione ruolo valorizzazioneIl futuro della castanicoltura: dalla tradizione locale alle sfide europee - Giovedì 23 ottobre alle ore 20:45, nella Biblioteca Civica "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio (provincia di Cuneo), si tiene l'evento di apertura della 27ª Festa del Re Marrone, ... Segnala freshplaza.it

tradizione innovazione ruolo valorizzazioneGenoa Shipping Week, Genova celebra il mare tra tradizione, innovazione e futuro del porto - La Genoa Shipping Week 2025 apre ai Magazzini del Cotone con una giornata dedicata a mare, porti, giovani e futuro. Da ligurianotizie.it

tradizione innovazione ruolo valorizzazioneRegione Lombardia punta sul tessile comasco: innovazione, sostenibilità e filiere - Guidesi ha invece sottolineato il ruolo strategico della Lombardia come prima regione manifatturiera d’Europa: “Connettere competenze, risorse e credito è fondamentale per rendere i nostri territori ... Secondo quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Innovazione Ruolo Valorizzazione