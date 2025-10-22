Dalla tradizione all’innovazione il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia | convegno a Palermo
Il 25 ottobre 2025, nella prestigiosa Sala La Torre di Palazzo Reale sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà il convegno “Dalla Tradizione all’Innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia”, promosso dall’associazione ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
