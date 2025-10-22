Dalla Supersport alla Superbike | Stefano Manzi velocissimo a Jerez nei primi test invernali

Stefano Manzi, fresco campione del mondo della Supersport, sbarca in Superbike con il team Yamaha Grt e si mette subito in mostra nei test di Jerez, firmando il terzo miglior tempo complessivo. Il riminese ha completato ben 95 giri, migliorando costantemente nel corso della giornata. Nel finale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Motosprint. . In occasione del round di Jerez della Superbike abbiamo scambiato due chiacchiere con Stefano Manzi, neo Campione del Mondo Supersport Ecco cosa ci ha raccontato #worldsbk #worldssp #motorbike #motorsport - facebook.com Vai su Facebook

Estoril: Oncu davanti a tutti in Supersport, seconda pole di fila per Vannucci nella 300 #SkyMotori #Superbike #SBK #WorldSBK #EstorilWorldSBK - X Vai su X

SBK 2026. Sono iniziati i test 2026 a Jerez, novità? Manzi su Yamaha, Lecuona su Ducati - Le novità sono rappresentate da Manzi e Vierge sulla Yamaha, Lecuona sulla Ducati e Rato sulla R1 Motoxracing ... Si legge su moto.it

Manzi: "La SBK è più impegnativa e divertente, in sesta la R1 impenna" - Sorpreso da accelerazione e decelerazione, nella supersport se sbagliavi la curva bastava dare gas. Scrive gpone.com

GP del Portogallo. Stefano Manzi è Campione del Mondo SSP 2025: missione compiuta. E ora la SBK! [GALLERY] - Ha portato la nuova R9 sul tetto del mondo ed il prossimo anno salirà in SBK. Da moto.it