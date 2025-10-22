Dalla Supersport alla Superbike | Stefano Manzi velocissimo a Jerez nei primi test invernali

Stefano Manzi, fresco campione del mondo della Supersport, sbarca in Superbike con il team Yamaha Grt e si mette subito in mostra nei test di Jerez, firmando il terzo miglior tempo complessivo. Il riminese ha completato ben 95 giri, migliorando costantemente nel corso della giornata. Nel finale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

