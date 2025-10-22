Dalla Steaua che vinceva in Europa alla FCSB nata dalle ceneri di una disputa giudiziaria
La squadra che si troverà di fronte domani il Bologna a Bucarest è nata nel 2014, difende l’eredità della storica Steaua, ma il nome è rimasto a una squadra minore di proprietà dell'Esercito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dalla Steaua che vinceva in Europa alla FCSB, nata dalle ceneri di una disputa giudiziaria - La squadra che si troverà di fronte domani il Bologna a Bucarest è nata nel 2014, difende l’eredità della storica Steaua, ma il nome è rimasto a una squadra minore di proprietà dell'Esercito ... Come scrive msn.com
Europa League: prossimo avversario, il “nuovo” Steaua Bucarest - Una decina di anni fa la scissione dalla gloriosa società fondata nel 1947 per una querelle con il Ministero della Difesa: le onorificenze son “rimaste” alla neonata FCSB, mentre la maggior dei gruppi ... Riporta bolognatoday.it
Pronostico FCSB-Bologna: prima gioia a livello continentale - Bologna è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it