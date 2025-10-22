Dalla stagione 2008 2009 | la statistica che fa stizzire Tudor dopo Real-Juve

Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta in casa del Real Madrid La Juve gioca alla pari con il Real, ma alla fine esce sconfitta. Come evidenziato da Giulia Mizzoni a ‘Prime’, è la settima partita senza vittoria per i bianconeri. La striscia più lunga dalla stagione 20082009?. Tudor, appena arrivato, non gradisce e risponde stizzito: “Statistica eh.”. “Sì – controreplica la Mizzoni – faccio questa statistica per onorare i numeri, però mi interessa di più onorare la prestazione”. Le dichiarazioni di Tudor dopo Real-Juve – Calciomercato.it A proposito della partita, il tecnico della Juve sottolinea come ci sia del “rammarico per non aver portato un punto a casa, penso che l’avremmo meritato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

