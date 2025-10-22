Dalla Sicilia a Monaco di Baviera | i vasi Panitteri tornano a casa dopo due secoli
Dopo dieci mesi di esposizione al museo Griffo tornano in Germania i vasi greci del V secolo avanti Cristo appartenenti alla collezione Panitteri, venduti nel 1824 al principe Ludwig di Baviera. Si conclude così la mostra del Parco archeologico della Valle dei Templi dedicata a uno dei nuclei più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un'altra delle antiche ricette tramandate tra le mura del convento, al centro del programma di Food Network "Le ricette del convento", in onda ogni domeni - facebook.com Vai su Facebook
Antichi vasi greci da Monaco ad Agrigento per Capitale Cultura - Aiace che mette in salvo il corpo senza vita dell'eroe Achille, Odisseo aggrappato al caprone in fuga dal ciclope, i poeti Alceo e Saffo che intonano versi in musica, il popolo delle amazzoni, le ... ansa.it scrive
Antichi vasi greci da Monaco ad Agrigento per Capitale Cultura - Un progetto culturale tra Italia e Germania con cui, simbolicamente, la Regione Siciliana, tramite il Parco della ... Da ansa.it
A Monaco di Baviera si celebra il valore dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP - Cultura, salute e internazionalizzazione con il progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness” Si è svolto presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco, l’incontro promosso dal Consorzio ... Riporta blogsicilia.it