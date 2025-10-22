Dalla paura all’abitudine | il benessere nasce da gesti facili

C'è un punto in cui la paura cede il passo al benessere: è lì che la semplicità aiuta a cambiare. La ricerca di Eumetra per Oral-B racconta come gli italiani affrontano le nuove abitudini e perché anche un gesto davanti allo specchio del bagno può diventare un momento vero di cura di sé.

