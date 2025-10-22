Dalla Manovra a Trump fino alla Palestina | Meloni va in Aula e si scatena lo scontro con le opposizioni

La legge di Bilancio, a partire dalle tasse e dalle banche, lo scontro diretto con Elly Schlein per le sue frasi pronunciate dal palco dei Socialisti europei, e accuse su tutto. Se al Senato buona parte del dibattito era stato sul tema ufficiale del giorno, la linea in vista del Consiglio Europeo, il dibattito alla Camera spazia anche sui temi interni. E tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le opposizioni il clima è caldo. Del resto, come le ricordano a più riprese, non è un evento frequente averla seduta tra gli scranni del governo. Quindi l’occasione è ghiotta per non rimanere ancorati al Medio Oriente e alla guerra Russia-Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

