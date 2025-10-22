Dalla Lega stop ai Team Vannacci Salvini | Ma non è una resa dei conti

Lopinionista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Stop ai Team Vannacci, rilancio dei temi “identitari”, sottolineatura del legame coi territori. Il Consiglio federale della Lega torna a riunirsi in via Bellerio dopo oltre un anno dall’ultima volta, ma oltre all’aspetto simbolico il redde rationem interno ancora non arriva. Alla riunione Roberto Vannacci non c’è, e neanche si collega da Bruxelles. Il confronto resta dunque tutto interno alla ‘vecchia’ Lega, con le posizioni che appaiono ormai cristallizzate e senza che la linea del partito si sposti. Si racconta di toni più accesi del solito, ma al termine tutti si dichiarano soddisfatti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

dalla lega stop ai team vannacci salvini ma non 232 una resa dei conti

© Lopinionista.it - Dalla Lega stop ai Team Vannacci, Salvini: “Ma non è una resa dei conti”

Approfondisci con queste news

lega stop team vannacciDalla Lega stop ai Team Vannacci, Salvini: “Ma non è una resa dei conti” - MILANO – Stop ai Team Vannacci, rilancio dei temi “identitari”, sottolineatura del legame coi territori. Da lopinionista.it

lega stop team vannacciSalvini rilancia la Lega: “Squadra unita, avanti verso la vittoria”. Gelati i team Vannacci - I team Vannacci non potranno fare politica, né chiedere candidature. Riporta iltempo.it

lega stop team vannacciVannacci: 'Vado avanti e i membri dei miei team potranno candidarsi' - Al momento ci sono 170 comitati dei team Vannacci in Italia e uno in Istria, mi auguro che si arrivi a 200 prima della fine dell'anno e se qualcuno che è nei team si vorrà presentare alle prossime ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Stop Team Vannacci