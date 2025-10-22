Dalla Lega stop ai Team Vannacci Salvini | Ma non è una resa dei conti

MILANO – Stop ai Team Vannacci, rilancio dei temi “identitari”, sottolineatura del legame coi territori. Il Consiglio federale della Lega torna a riunirsi in via Bellerio dopo oltre un anno dall’ultima volta, ma oltre all’aspetto simbolico il redde rationem interno ancora non arriva. Alla riunione Roberto Vannacci non c’è, e neanche si collega da Bruxelles. Il confronto resta dunque tutto interno alla ‘vecchia’ Lega, con le posizioni che appaiono ormai cristallizzate e senza che la linea del partito si sposti. Si racconta di toni più accesi del solito, ma al termine tutti si dichiarano soddisfatti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dalla Lega stop ai Team Vannacci, Salvini: “Ma non è una resa dei conti”

